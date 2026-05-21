Danube Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Danube Industries hat am 18.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,03 INR. Im letzten Jahr hatte Danube Industries einen Gewinn von 0,180 INR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 335,1 Millionen INR – eine Minderung von 10,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 372,4 Millionen INR eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,150 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,190 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,15 Milliarden INR – ein Plus von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Danube Industries 1,10 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at