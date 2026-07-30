DSM-Firmenich Aktie
WKN DE: A3D2TK / ISIN: CH1216478797
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30.07.2026 18:07:20
Danube water levels: Hungary, Romania cut nuclear output
Historically low water levels along Europe's second-longest river have led Hungary and Romania to reduce output at key nuclear plants. Danube tourism and river cargo have also been severely affected by Europe's heatwave.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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