Danya Cebus: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Danya Cebus hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,07 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 ILS je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 1,65 Milliarden ILS – das entspricht einem Abschlag von 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,70 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at