Daou Technology stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Daou Technology lud am 24.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 17280,07 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1327,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5 685,61 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 3 736,45 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 25904,84 KRW, nach 8246,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 50,48 Prozent auf 17 494,05 Milliarden KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 11 625,80 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at