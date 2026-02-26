|
26.02.2026 06:31:29
Daou Technology stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Daou Technology lud am 24.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 17280,07 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1327,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5 685,61 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 3 736,45 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 25904,84 KRW, nach 8246,00 KRW im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 50,48 Prozent auf 17 494,05 Milliarden KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 11 625,80 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt stärker -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.