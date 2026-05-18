Daou Technology veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Daou Technology ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Daou Technology die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4880,00 KRW, nach 2366,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Daou Technology im vergangenen Quartal 9 482,57 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 153,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daou Technology 3 747,56 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at