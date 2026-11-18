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18.11.2026 06:31:28
Daou Technology: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Daou Technology hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2099,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3203,00 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 103,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7 036,12 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 3 465,61 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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