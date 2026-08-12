Daouincube mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Daouincube hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 53,31 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 17,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 64,43 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 51,77 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at