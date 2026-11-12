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12.11.2026 06:31:28
Daouincube stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Daouincube hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 50,89 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 87,00 KRW erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,75 Prozent auf 59,48 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 52,75 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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