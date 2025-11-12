Daouincube vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Daouincube hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 86,58 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -5,000 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 52,75 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 50,27 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at