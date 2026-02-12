Daouincube: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Daouincube hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 20,26 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -148,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daouincube in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 64,71 Milliarden KRW im Vergleich zu 55,81 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 175,97 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -205,000 KRW je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Daouincube im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 217,48 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 205,21 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at