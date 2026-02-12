|
12.02.2026 06:31:29
Daouincube: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Daouincube hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 20,26 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -148,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daouincube in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 64,71 Milliarden KRW im Vergleich zu 55,81 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 175,97 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -205,000 KRW je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahr hat Daouincube im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 217,48 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 205,21 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX legt zu -- Wall Street etwas fester erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street dürfte sich zum Wochenschluss etwas erholen. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.