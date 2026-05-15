Daouincube: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Daouincube lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 169,30 KRW, nach 52,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 58,35 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 48,25 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at