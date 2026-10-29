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29.10.2026 06:31:29
Daqin Railway: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Daqin Railway hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 0,08 CNY gegenüber 0,100 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Mit einem Umsatz von 18,64 Milliarden CNY, gegenüber 19,77 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,74 Prozent präsentiert.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,079 CNY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 18,62 Milliarden CNY ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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