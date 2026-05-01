01.05.2026 06:31:29

Daqin Railway hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Daqin Railway hat am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,12 CNY gegenüber 0,010 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,59 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 19,41 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,300 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,510 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 77,42 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 74,41 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,336 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 75,73 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at

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