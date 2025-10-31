|
Daqin Railway stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Daqin Railway hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daqin Railway ein EPS von 0,160 CNY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daqin Railway im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,77 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 18,61 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,092 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 19,37 Milliarden CNY gelegen.
