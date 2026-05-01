Daqo New Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Daqo New Energy hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 26,8 Millionen USD – eine Minderung von 78,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 124,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at