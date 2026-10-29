Daqo New Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Daqo New Energy stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,78 USD gegenüber -0,220 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 194,7 Millionen USD – eine Minderung von 20,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 244,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at