Daqo New Energy Aktie
WKN DE: A1KAFV / ISIN: US23703Q2030
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20.08.2026 13:17:20
Daqo New Energy Q2 Loss Widens, Revenue Declines 17%; Stock Down In Pre-Market
(RTTNews) - Daqo New Energy Corp. (DQ), a manufacturer of polysilicon for the solar industry, on Thursday reported a wider second-quarter loss, primarily driven by lower revenues from reduced sales volumes. Cost of revenues far exceeded sales due to significant inventory impairment charges. The company's shares were down more than 8% in pre-market trading.
Net loss attributable to Daqo New Energy shareholders increased to $81.15 million or $1.20 per American depositary share (ADS) from $76.48 million, or $1.14 per ADS a year ago.
Loss before income taxes, however, narrowed to $90.833 million from $106.817 million. Income tax expense was $21.54 million, compared with an income tax benefit of $8.17 million a year ago.
Loss from operations decreased to $98.076 million from $114.987 million, helped by lower operating expenses.
Revenue declined 16.7% to $62.66 million from $75.19 million last year. Cost of revenues were $145.366 million, down from $156.595 million, resulting in a gross loss of $82.709 million, compared with a gross loss of $81.406 million a year earlier.
Daqo New Energy shares closed at $14.05 on Wednesday, up 1.15%, and have traded in the range of $11.38 - $36.59 over the past year.
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