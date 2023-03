Daqo New Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Daqo New Energy hat am 28.02.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 118,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 864,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 395,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 23,86 USD gegenüber 9,85 USD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 174,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,61 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 27,09 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 4,68 Milliarden USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at