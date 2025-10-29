Daqo New Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Daqo New Energy lud am 27.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,22 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,920 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daqo New Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 244,9 Millionen USD im Vergleich zu 198,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at