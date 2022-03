Daqo New Energy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Daqo New Energy hat am 28.02.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Daqo New Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,960 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 395,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 59,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 247,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 9,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,72 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Daqo New Energy in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 148,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,68 Milliarden USD im Vergleich zu 675,60 Millionen USD im Vorjahr.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 11,87 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 1,90 Milliarden USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at