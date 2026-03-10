Dar Al Arkan Real Estate Development Company Bearer mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dar Al Arkan Real Estate Development Company Bearer hat am 08.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,40 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dar Al Arkan Real Estate Development Company Bearer 0,330 SAR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 1,10 Milliarden SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,01 Milliarden SAR umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,200 SAR sowie einem Umsatz von 1,04 Milliarden SAR in Aussicht erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,05 SAR beziffert. Im Vorjahr hatte Dar Al Arkan Real Estate Development Company Bearer 0,750 SAR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3,90 Milliarden SAR, während im Vorjahr 3,76 Milliarden SAR ausgewiesen worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,850 SAR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3,89 Milliarden SAR taxiert.

Redaktion finanzen.at