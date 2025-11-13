Dar Al Arkan Real Estate Development Company Bearer stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dar Al Arkan Real Estate Development Company Bearer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,24 SAR, nach 0,120 SAR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dar Al Arkan Real Estate Development Company Bearer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,02 Milliarden SAR. Im Vorjahresviertel waren 918,7 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at