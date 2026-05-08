Dar Al Arkan Real Estate Development Company Bearer: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Dar Al Arkan Real Estate Development Company Bearer lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dar Al Arkan Real Estate Development Company Bearer ein EPS von 0,190 SAR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,82 Prozent auf 1,16 Milliarden SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 932,0 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at