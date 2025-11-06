|
06.11.2025 06:31:29
Dar Al Dawa Development and Investment hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Dar Al Dawa Development and Investment hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde mit 0,03 JOD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,030 JOD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dar Al Dawa Development and Investment in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 18,7 Millionen JOD im Vergleich zu 21,6 Millionen JOD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.