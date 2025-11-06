Dar Al Dawa Development and Investment hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Dar Al Dawa Development and Investment hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde mit 0,03 JOD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,030 JOD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dar Al Dawa Development and Investment in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 18,7 Millionen JOD im Vergleich zu 21,6 Millionen JOD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at