Dar Al Dawa Development and Investment: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dar Al Dawa Development and Investment hat am 08.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,07 JOD, nach 0,030 JOD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,5 Millionen JOD, während im Vorjahreszeitraum 22,6 Millionen JOD ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,130 JOD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 JOD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 81,56 Millionen JOD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Dar Al Dawa Development and Investment einen Umsatz von 81,18 Millionen JOD eingefahren.

Redaktion finanzen.at