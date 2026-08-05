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05.08.2026 06:31:29
Dar Al Majed Real Estate Company Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Dar Al Majed Real Estate Company Registered lud am 03.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,14 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,370 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 288,2 Millionen SAR – das entspricht einem Minus von 32,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 424,6 Millionen SAR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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