Dar Al Majed Real Estate Company Registered legte Quartalsergebnis vor

Dar Al Majed Real Estate Company Registered hat am 11.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 SAR, nach 0,110 SAR im Vorjahresvergleich.

Dar Al Majed Real Estate Company Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 362,4 Millionen SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 395,0 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,870 SAR, nach 0,710 SAR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 1,40 Milliarden SAR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 1,22 Milliarden SAR.

