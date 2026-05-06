Dar Al Majed Real Estate Company Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Dar Al Majed Real Estate Company Registered lud am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,13 SAR. Im letzten Jahr hatte Dar Al Majed Real Estate Company Registered einen Gewinn von 0,340 SAR je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,43 Prozent auf 208,2 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 268,4 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at