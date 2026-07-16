Dar Al Thuraya Real Estate präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dar Al Thuraya Real Estate ließ sich am 13.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dar Al Thuraya Real Estate die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dar Al Thuraya Real Estate in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen KWD. Im Vorjahresviertel waren 0,2 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at