Incredible Holdings Aktie
WKN DE: A2P6F3 / ISIN: SGXE23963270
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10.05.2026 21:00:00
Dara Khosrowshahi Just Delivered Incredible News for Uber Stock Investors
Uber Technologies (NYSE: UBER) operates the world's largest ride-hailing network, in addition to highly successful food delivery and commercial freight platforms. The company is facing the biggest transformation in its history thanks to autonomous vehicles and robots, which could lead to substantially higher revenue and earnings over the long term.Uber released its operating results for the first quarter of 2026 (ended March 31) on May 6, and in his prepared remarks to investors, CEO Dara Khosrowshahi provided a very bullish progress update on the company's transition to autonomous solutions. Here's what he said, and what it means for Uber stock in the long run.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
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29.01.26
|The incredible shrinking dollar (Financial Times)
Analysen zu Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
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