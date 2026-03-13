Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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13.03.2026 15:33:00
Dara Khosrowshahi Just Gave Uber Investors Great News
The biggest risk facing Uber Technologies (NYSE: UBER) is the possible danger that autonomous vehicle (AV) technology poses to its dominant ride-hailing platform. Companies like Alphabet's Waymo and Tesla could scale their own driverless services, making Uber obsolete.This growth stock currently trades 28% below its peak from October 2025, as of March 10. Despite the market's pessimism, CEO Dara Khosrowshahi recently gave Uber shareholders great news. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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