|
28.10.2025 06:31:28
Darbond Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Darbond Technology A hat am 25.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,190 CNY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 396,5 Millionen CNY – ein Plus von 24,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Darbond Technology A 318,4 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.