Darbond Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Darbond Technology A hat am 25.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,190 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 396,5 Millionen CNY – ein Plus von 24,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Darbond Technology A 318,4 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at