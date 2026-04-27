Darbond Technology A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Darbond Technology A hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,24 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 406,4 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Darbond Technology A 316,3 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at