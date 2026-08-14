Darbond Technology A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Darbond Technology A hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,24 CNY. Im letzten Jahr hatte Darbond Technology A einen Gewinn von 0,130 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 473,6 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 373,6 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at