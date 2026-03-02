Darbond Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Darbond Technology A hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,25 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,260 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Darbond Technology A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 457,4 Millionen CNY im Vergleich zu 382,7 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,750 CNY gegenüber 0,690 CNY im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 1,55 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Darbond Technology A 1,16 Milliarden CNY umgesetzt.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,730 CNY je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 1,58 Milliarden CNY gerechnet.

