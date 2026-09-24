Darden Restaurants Inc. Reveals Decline In Q1 Bottom Line

(RTTNews) - Darden Restaurants Inc. (DRI) reported a profit for first quarter that Drops, from last year

The company's earnings totaled $233.4 million, or $2.04 per share. This compares with $257.8 million, or $2.19 per share, last year.

Excluding items, Darden Restaurants Inc. reported adjusted earnings of $234.3 million or $2.05 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.1% to $3.200 billion from $3.044 billion last year.

Darden Restaurants Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $233.4 Mln. vs. $257.8 Mln. last year. -EPS: $2.04 vs. $2.19 last year. -Revenue: $3.200 Bln vs. $3.044 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 11.10 To $ 11.35

Non-GAAP Values are from continuing operations