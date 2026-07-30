Garden Aktie
WKN DE: A40T9L / ISIN: JP3233650005
|
31.07.2026 01:22:15
Darden's CEO Sold Shares as LongHorn Jumped 9.5% and Olive Garden Lagged
Ricardo Cardenas, President and CEO of Darden Restaurants, Inc. (NYSE:DRI), sold 39,134 shares of common stock on July 28, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($209.06); post-transaction value based on July 28, 2026 market close ($206.98).Darden Restaurants is a leading full-service restaurant operator with a market capitalization of $24 billion and TTM revenues of $13.2 billion, positioning it as a significant player in the casual and upscale dining segment. The company's multi-brand portfolio strategy enables diversified revenue streams across varying price points and dining occasions. Darden's competitive advantages include established brand equity, operational efficiency in restaurant management, and a geographically diversified footprint that mitigates regional economic volatility.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Garden Co.,Ltd. Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Garden Co.,Ltd. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Garden Co.,Ltd. Registered Shs
|2 304,00
|-0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.