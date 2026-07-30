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WKN DE: A40T9L / ISIN: JP3233650005

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31.07.2026 01:22:15

Darden's CEO Sold Shares as LongHorn Jumped 9.5% and Olive Garden Lagged

Ricardo Cardenas, President and CEO of Darden Restaurants, Inc. (NYSE:DRI), sold 39,134 shares of common stock on July 28, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($209.06); post-transaction value based on July 28, 2026 market close ($206.98).Darden Restaurants is a leading full-service restaurant operator with a market capitalization of $24 billion and TTM revenues of $13.2 billion, positioning it as a significant player in the casual and upscale dining segment. The company's multi-brand portfolio strategy enables diversified revenue streams across varying price points and dining occasions. Darden's competitive advantages include established brand equity, operational efficiency in restaurant management, and a geographically diversified footprint that mitigates regional economic volatility.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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