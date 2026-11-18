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18.11.2026 06:31:28
Dare Bioscience veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Dare Bioscience veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Dare Bioscience vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,18 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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