Darelle Online Solutions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Darelle Online Solutions präsentierte am 28.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Darelle Online Solutions ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 0,0 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Darelle Online Solutions 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at