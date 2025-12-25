Darelle Online Solutions veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Darelle Online Solutions hat am 23.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,090 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Darelle Online Solutions -0,070 CAD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat Darelle Online Solutions im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 42,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,04 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 0,07 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at