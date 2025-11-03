Dareway Software A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Dareway Software A lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,57 Prozent auf 114,4 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Dareway Software A 118,6 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at