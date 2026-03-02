Dareway Software A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dareway Software A hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,07 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dareway Software A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,88 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 194,3 Millionen CNY im Vergleich zu 225,7 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,150 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Dareway Software A ein Gewinn pro Aktie von 0,160 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 520,36 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 5,61 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 551,28 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

