KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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06.05.2026 14:44:00
Darf sich ein Chatbot als Arzt ausgeben? Pennsylvania verklagt KI-Plattform
Character.AI sieht sich mit einer weiteren Klage konfrontiert. Sie wirft erneut die Grundsatzfrage auf, wer rechtlich für Aussagen von KI-Chatbots haftet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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