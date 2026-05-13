DarioHealth Aktie
WKN DE: A2APN2 / ISIN: US23725P1003
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13.05.2026 12:35:16
DarioHealth Corp. Announces Drop In Q1 Profit
(RTTNews) - DarioHealth Corp. (DRIO) reported a profit for first quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at $8.25 million, or $1.25 per share. This compares with $14.07 million, or $2.87 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 42.0% to $2.83 million from $4.88 million last year.
DarioHealth Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $8.25 Mln. vs. $14.07 Mln. last year. -EPS: $1.25 vs. $2.87 last year. -Revenue: $2.83 Mln vs. $4.88 Mln last year.
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