DarioHealth präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DarioHealth lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,73 USD gegenüber -2,960 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat DarioHealth im vergangenen Quartal 5,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DarioHealth 5,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at