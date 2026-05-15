DarioHealth: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

DarioHealth lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,800 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17,33 Prozent auf 5,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,8 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at