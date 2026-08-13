DarioHealth: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

DarioHealth äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,85 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DarioHealth in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 5,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at