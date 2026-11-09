DarkHorse Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

DarkHorse Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das DarkHorse Technologies ein Ergebnis je Aktie von -1,500 USD vermeldet.

DarkHorse Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at