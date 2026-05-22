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22.05.2026 06:31:29
DarkPulse stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
DarkPulse stellte am 20.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 85,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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