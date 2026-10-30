Darling Ingredients: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Darling Ingredients hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,67 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Darling Ingredients ein EPS von 0,120 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,56 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,79 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at